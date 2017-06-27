Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве

Уфимский горсовет и администрация Краснодара заключили соглашение о сотрудничестве между муниципальными образованиями. Документ предполагает сотрудничество в экономике, инвестиционной деятельности, культуре, образовании, спорте и вопросах реализации молодёжной политики, уточнили в пресс-службе горсовета.

— Мы предлагаем объединить усилия городов в решении важных для наших жителей вопросов, - отметил председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов. - Не так давно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Псковом, сейчас - с Краснодаром. Будем делиться опытом, изучать муниципальные практики, вместе способствовать продвижению наших инициатив на федеральном уровне, — подчеркнул В. Трофимов.

— Уверен, что у наших городов — столиц субъектов Российской Федерации — похожие достижения и проблемы. Актуальные вопросы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся и которые приходится решать, также схожи. И здесь взаимный опыт наших городов может быть чрезвычайно полезен, — сказал в свою очередь глава города Краснодара Евгений Первышов.