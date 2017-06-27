|
|
НОВОСТИ
26.06.17 17:47
В Акъяре будут судить невыплатившего зарплату руководителя муниципального предприятия
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
|
27.06.17 | 13:34 НОВОСТИ | Архив новостей
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Члены нового состава ЦИК РБ на своем первом заседании избрали тайным голосованием председателя комиссии. Им стал Хайдар Валеев, который руководил Центризбиркомом региона и прежние пять лет.
Кандидатура Х. Валеева была рекомендована федеральной избирательной комиссией. Представляя его, заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев отметил, что «это порядочный и принципиальный человек", что он «совестливый и многое делает для того, чтобы итогами выборов были удовлетворены и избиратели, и наблюдатели».
Также единогласно тайным голосованием избраны заместитель председателя и секретарь ЦИК. Заместителем Валеева теперь будет Марат Гадилов, работавший заведующим отделом судебного представительства и помилования администрации главы республики. Это новый человек в составе комиссии. Он был рекомендован Рустэмом Хамитовым по предложению депутатов Кушнаренковского райсовета. Марина Долматова, работавшая секретарем ЦИК региона и раньше, сохранила свой пост.
Новому составу ЦИК республики в этом году предстоит заняться организацией городских и муниципальных выборов, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября в Белорецке (20 мандатов) и Бирске (20 мандатов), а также в Юматовском сельсовете Уфимского района (10 мандатов). Кроме того, в Башкирии состоится еще 168 избирательных кампаний по дополнительным выборам. Всего будет замещаться 255 депутатских мандатов.
В центре внимания ЦИК республики будут и вопросы подготовки выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.
Напомним, новый состав Центризбиркома республики назначен 14 июня в связи с истечением срока полномочий комиссии, работавшей с июня 2012 года.
В соответствии с законодательством, шесть кандидатур были назначены Госсобранием, шесть – главой Республики Башкортостан.
Автор: Гузель НАБИЕВА
Ирек.(izipediatr@mail.ru)2017-06-27 14:49:16
Кто бы сомневался. Видно хороший процент дает Валеев на выборах в Башкирии. Учитывая "наши" выборы ЦИК в принципе можно упразднить как структуру, "нашими" выбираемыми главами самим переназначаться, пока не увезут в "черном воронке" или не помрут. Зачем этот спектакль в демократию и свободные выборы играть тем более в Башкирии-республика погрязла во лжи. Лучше не позориться и не писать такие новости.
|
AHOHC
AHOHC
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46