Жителя Стерлитамака ограбили на рыбалке

Четверо мужчин вытащили из его машины деньги, когда он отплыл от берега на лодке.

В Гафурийском районе 22-летнего жителя Стерлитамака ограбили, когда он рыбачил на озере Белое. Мужчина находился в лодке на середине водоема, в это время к его машине подошли четверо мужчин. Автомобиль не был заперт, поэтому один из подошедших без труда проник в салон.

Владелец авто причалил к берегу, поинтересовался у незваных гостей, что им нужно, но внятного ответа не получил. А когда проверил «бардачок», то увидел: из него пропали пять тысяч рублей.

Мужчина смог отобрать свои деньги у одного из парней, вытащив купюру прямо из кармана. Началась потасовка, в ходе которой один из нападавших вновь отнял деньги у рыбака.

Полиция быстро вышла на след подозреваемых. Первым задержали 25-летнего жителя с. Белое озеро, который проник в машину. Его сообщника, 22-летнего односельчанина, который отобрал деньги во время драки, задержали прямо на автобусной остановке в Стерлитамаке.

Часть денег изъята. Из всей суммы осталось 800 рублей, остальное компания потратила на спиртное.

Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба республиканского МВД.