В Уфе стартовала акция помощи сиротам-первоклассникам

Благотворительная акция «Первый раз в первый класс. Окажи помощь детям-сиротам» стартовала в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В этом году в первый класс пойдут сто ребят, воспитывающихся в интернатных учреждениях и замещающих семьях. Помочь им собраться в школу может каждый уфимец. Передать для сирот можно новые книги, учебники, канцтовары, ранцы, спортинвентарь и форму, развивающие игры и игрушки, подарочные сертификаты. Вещи и товары должны иметь сертификат качества.





Помочь можно также организацией развлекательных мероприятий с участием аниматоров, угощением и праздничным оформлением.





Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(347)241-42-60, 241-42-25.