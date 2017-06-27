Ирек Ялалов лично проверит качество питания в детских лагерях

Обеспечить качественное питание в детских лагерях и подтянуть все ведомственные лагеря до более высокого уровня поручил глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии города.

Как отметил сити-менеджер, в ближайшее время он лично проедет в один из лагерей и проверит качество питания.

В городских лагерях завтраки, обеды и ужины обеспечивают муниципальные комбинаты питания, а в ведомственных - операторы, определяемые собственником учреждения, сообщила начальник управления по предпринимательству,

потребительскому рынку и туризму администрации Уфы Ольга Завьялова. Стоимость на одного ребенка в сутки - от 250 до 800 рублей в зависимости от возможности предприятий. Однако рацион такой же, как в муниципальных лагерях, поскольку нормы питания для всех одинаковы.