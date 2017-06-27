В Новобелокатае за травму ребенка заведующую детсадом оштрафовали на 10 тысяч рублей

Проверку по факту травмирования пятилетнего ребенка в детском саду «Колосок» села Новобелокатай провела прокуратура Белокатайского района, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Несчастный случай произошел в марте. Воспитанник упал со снежной насыпи и повредил ногу. Однако воспитатель не оказала ребенку первую медицинскую помощь, не вызвала «скорую» и не сообщила заведующей. Она позвонила родителям мальчика, которые сами отвезли его в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом.





Прокуратура района внесла представление в адрес начальника отдела образования. Заведующая детсадом и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Кроме того, руководитель учреждения оштрафован на 10 тыс. рублей. С персоналом детского сада проведен инструктаж.