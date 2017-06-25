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26.06.17 | 17:54 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Чекмагушевского района убил брата сожительницы
Тело несчастного было обнаружено днем 24 июня в одном из домов садового товарищества «Строитель» Иглинского района, сообщает пресс-служба Следкома республики. В убийстве подозревается 50-летний житель Чекмагушевского района. Ему уже предъявлено обвинение.
Причина убийства - казуистическая: сожителю не понравилось, что "шурин" недооценил уход его гражданской жены за больной матерью. Недовольство он выразил за распитием спиртного, а в ответ на обвинения гость - он и приехал в район, чтобы помочь жене ухаживать за матерью - взял топор и дважды ударил по голове 51-летнего хозяина. После этого он скрылся, чтобы ...продолжить пить в другом месте. А хозяин дома скончался на месте.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего и иные экспертные исследования. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, уточнили в пресс-службе.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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