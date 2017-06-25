#Башкирия-В Мелеузе пьяный сын убил мать за то, что она выпила
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26.06.17 19:46
В Уфе клиент взял машину в аренду... чтобы продать
26.06.17 17:54
Житель Чекмагушевского района убил брата сожительницы
26.06.17 17:47
В Акъяре будут судить невыплатившего зарплату руководителя муниципального предприятия
26.06.17 17:44
В Мелеузе пьяный сын убил мать за то, что она выпила
26.06.17 12:37
В Янаульском районе приостановили эксплуатацию газозаправки
26.06.17 12:23
Жителям Дёмского района с 3 июля перекроют горячую воду
26.06.17 12:18
В Уфе задержана похитительница детской смеси
26.06.17 12:03
В Салавате «десятка» въехала в дерево. Госпитализированы два человека
25.06.17 22:05
Где в Башкирии будут ловить рыбку? Большей частью - большую
25.06.17 13:06
В Башкирии три человека пострадали в столкновении трёх грузовиков
25.06.17 11:18
В Сибае налётчик ограбил цветочный магазин. Взял только деньги
25.06.17 11:14
В Иглино автомобиль угнал ...шестиклассник
25.06.17 07:44
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с праздником Ураза-байрам
25.06.17 00:19
В Уфе прошёл парад колясок
24.06.17 15:52
Вылетевший из Уфы самолет до Турции не долетел
24.06.17 12:46
В Уфе разыскивается 59-летний Михаил Казаков
24.06.17 12:25
В Башкирии конокрада задержали при разделке туши
24.06.17 12:16
В Башкирии водитель «девятки» разбился в столкновении с «КамАЗом»
24.06.17 00:29
В Башкирии школьник получил травму паха в детском лагере
23.06.17 16:18
За украденные колёса мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
23.06.17 15:38
В Уфе с владельца бистро взыскали расходы на выдворение сотрудника-нелегала
23.06.17 15:29
В Башкирии осуждена группа похитителей дизтоплива
23.06.17 15:23
В Башкирии ребёнок получил удар током, играя на крыше гаража
23.06.17 15:13
Уфимца оштрафовали за привлечение к служению африканцев
23.06.17 15:06
По пятёрке на брата. Двое жителей Башкирии осуждены за похищение человека
23.06.17 14:56
В Уфе директора и фирму оштрафовали на 250 тысяч за труд мигрантов
23.06.17 14:47
Уфимец предстанет перед судом за хранение и сбыт оружия
23.06.17 14:43
В Башкирии контрафактная продукция в магазине довела сотрудницу до условного срока
23.06.17 14:28
Заявка Башкирии на "Апимондию" зарегестрирована
23.06.17 14:11
В Башкирии со станции Иглино срочно эвакуировали пассажиров
23.06.17 14:10
В Зианчуринском районе злостная алиментщица испугалась исправительных работ
23.06.17 14:08
В Уфе в озере Теплое обнаружили труп мужчины
23.06.17 14:06
Infinity отзывает более 8 тысяч автомобилей
23.06.17 14:04
В Уфе 26 июня маршруты автотранспорта частично изменят
23.06.17 13:09
В Башкирии с 1 июля подорожает тепло
23.06.17 12:47
В Уфе упавшие деревья повредили четыре автомобиля и электролинию
23.06.17 12:35
На севере Уфы отключат холодную воду
23.06.17 12:34
Дачное товарищество заставили снести незаконные постройки на Павловском водохранилище
23.06.17 11:42
В уфимском амфитеатре пройдет Ураза-байрам
23.06.17 11:29
В Уфе чемпионат по велоспорту перенесен на 26 июня
23.06.17 11:27
Уфимское Ущелье осталось без света
23.06.17 11:20
В Башкирии водителю «КамАЗа», сбившего двух школьниц, ужесточили приговор
23.06.17 10:37
Для детей с ограниченным здоровьем в Уфе пройдут специальные кинопоказы
23.06.17 01:47
В Уфе состоялся концерт мастеров искусств Кыргызстана
23.06.17 01:27
Из Уфы могут открыть прямые авиарейсы на Иссык-Куль
23.06.17 01:26
Алмазбек Атамбаев: Видно, что в Уфе живут трудолюбивые люди
22.06.17 17:27
Детским играм в Уфе - быть!
22.06.17 17:21
В Уфе отметили День памяти и скорби
22.06.17 17:05
В Башкирии разбился 24-летний мотоциклист
22.06.17 17:04
Сибайские марафонцы отправились в Аркаим
22.06.17 16:21
В Уфу прибыл президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
22.06.17 16:03
В Уфе на время соревнований по велоспорту закроют улицу Комарова
22.06.17 16:00
В Уфе на детской площадке пострадал ребёнок
22.06.17 15:52
Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту
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