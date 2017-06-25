В Мелеузе пьяный сын убил мать за то, что она выпила

Чудовищное преступление было совершено 24 июня. Следственные органы Следкома республики возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мелеузовца по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия 20-летний сын будучи пьяным пришел ночевать домой к своей матери. Заметив, что она тоже "употребила", сын стал избивать мать. Спустя непродолжительное время мать от побоев скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба ведомства.