Жителям Дёмского района с 3 июля перекроют горячую воду

26.06.17 Сегодня - Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом

26.06.17 Сегодня - Международный день в поддержку жертв пыток

26.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

26.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

26.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

26.06.17 Прожиточный минимум в Башкирии увеличился на 300 рублей

26.06.17 ФК «Уфа» подписал контракт с защитником Александром Беленовым

26.06.17 В Уфе 27 и 29 июня отключат воду в Октябрьском районе

26.06.17 В Башкирии подорожал бензин на АЗС «Башнефть»

26.06.17 В Башкирии объявили штормовое предупреждение