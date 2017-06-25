В Салавате «десятка» въехала в дерево. Госпитализированы два человека

ДТП произошло 25 июня, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На улице Гафури 25-летний горожанин, управляя «ВАЗ»ом, не справился с управлением и врезался в дерево. Госпитализация потребовалась водителю и его 23-летней пассажирке.

За прошедший день в регионе зарегистрировано пять ДТП с шестью пострадавшими. Задержаны 85 пьяных водителей.