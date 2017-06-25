Где в Башкирии будут ловить рыбку? Большей частью - большую

﻿Природный потенциал региона позволяет создать свой рыбоводный кластер с центром в Нуримановском районе, заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в северо-восточных районах.

Кластер может производить, перерабатывать и реалиовывать до тысячи тонн рыбы и рыбной продукции, сообщил министр. А суммарная возможность производства ценных видов рыб на северо-востоке республики, по мнению экспертов, может составить порядка 3,5 тыс.тонн.

Это весьма перспективное направление, особенно с учетом того, что в этом году на поддержку товарного рыбоводства в бюджете Республики Башкортостан заложено 25 млн. рублей, отметил И. Фазрахманов.

Центр компетенций по рыбоводству планируется создать на базе ООО «Тихий берег» Нуримановского района. "Это предприятие владеет всеми технологиями и специалистами, чтобы оказывать консалтинговые услуги и внедрять франшизу, в т.ч. привлекая фермерские хозяйства".