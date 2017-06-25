В Башкирии три человека пострадали в столкновении трёх грузовиков

ДТП произошло вечером 24 июня в Туймазинском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге М-5 «Урал» 25-летний житель Белоруссии за рулем «Скании» сначала совершил касательное столкновение со встречной «Сканией», а затем - лобовое с тягачом «Даф».

С серьезными травмами госпитализированы виновник происшествия и его 27-летняя пассажирка. Также в больницу доставлен 35-летний житель Челябинской области, управлявший «Дафом». 57-летний житель Ульяновской области, находившийся за рулем второй «Скании», отделался испугом.

За прошедший день в регионе зарегистрировано девять ДТП, в которых пострадали 14 человек. Задержаны 90 пьяных водителей.