В Башкирии водитель «девятки» разбился в столкновении с «КамАЗом»

24.06.17 Сегодня - День изобретателя и рационализатора в России

24.06.17 Сегодня - День Республики Чувашия

24.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

24.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

24.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

24.06.17 Прожиточный минимум в Башкирии увеличился на 300 рублей

24.06.17 Башкирская таможня фиксирует рост наркотрафика через территорию республики

24.06.17 В Уфе 25 июня состоится «Звёздный сабантуй»

24.06.17 В Салавате неизвестные сожгли два внедорожника стоимостью 10 млн рублей

24.06.17 В Мелеузе дотла сгорел грузовик «Почты России»

24.06.17 5 тысяч стаканчиков мороженого раздадут в Уфе на День молодежи

24.06.17 В Уфе 27 июня состоятся соревнования на гироскутерах

24.06.17 ФК «Уфа» подписал контракт с защитником Александром Беленовым

24.06.17 В Башкирии 32 выпускника набрали 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку