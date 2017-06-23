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25.06.17 | 07:44 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с праздником Ураза-байрам
Глава республики Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с мусульманским праздником Ураза-байрам, сообщает пресс-служба главы.
В поздравлении говорится:
"Сердечно поздравляю мусульман Республики Башкортостан с одним из главных праздников ислама - Ураза-байрам!
Этот светлый день, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, является символом общих для всех людей высоких нравственных ценностей, олицетворяющих добро и милосердие, справедливость и гуманизм, сострадание и любовь к ближнему.
Мусульмане нашей республики, опираясь на многовековые религиозные и культурные традиции, широко отмечают Уразу-байрам. Этот праздник побуждает творить добро, принимать гостей, дарить подарки, помогать нуждающимся. Такие поступки одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий.
Отрадно, что мусульманские организации в Башкортостане активно участвуют в общественной и культурно-просветительской жизни, способствуют развитию традиций благотворительности, воспитанию молодежи на основе уважительного отношения к представителям разных народов и религий.
В светлые дни праздника Ураза-байрам желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме царят радость и тепло, мир и согласие!"
Р.З.Хамитов
Автор: Надежда РОМАНОВА
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