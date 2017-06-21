В Башкирии школьник получил травму паха в детском лагере

Травму нанесла случайно 21-летняя воспитательница, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Как выяснило следствие, 17 июня во время коллективной игры в школьном лагере 21-летняя воспитательница случайно ударила 13-летнего мальчика в паховую область. Ребенка отправили в больницу, но в настоящее время он выписан из стационара и находится дома.

В эти дни устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинское исследование для установления степени тяжести вреда здоровью.