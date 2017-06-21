В Башкирии осуждена группа похитителей дизтоплива

Уфимский райсуд вынес приговор 43-летнему Анвару Зиязетдинову, 49-летнему Алексею Гуйманову, 29-летнему Алексею Рыбкину и 36-летнему Владиславу Мирсаяпову, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В сентябре 2015 года злоумышленники через врезки в нефтепровод АО «Транснефть-Урал» выкачали более 21 тонны дизеля, которые вывозили на "КамАЗе" и затем продавали. Сумма нанесенного компании ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Незаконная деятельность была пресечена на следующий месяц. Трое подельников были задержаны на месте преступления. Суд приговорил Зиязетдинова к двум с половиной годам колонии общего режима, остальные получили от года до двух лет.