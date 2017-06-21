В Башкирии ребёнок получил удар током, играя на крыше гаража

Следственные органы на данный момент проводят проверку по факту произошедшего.

Днем 21 июня в селе Аскарово Абзелиловского района 6- и 7-летний мальчики гуляли по улице без присмотра взрослых. Когда они залезли на крышу гаража и стали там играть, старший из детей задел рукой оголенный провод воздушной линии электропередачи. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации с ожогом пальцев руки 3 степени.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Действиям взрослых будет дана юридическая оценка, как и действиям лиц, ответственных за эксплуатацию линии электропередачи, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.