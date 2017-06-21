#Башкирия-Уфимец предстанет перед судом за хранение и сбыт оружия
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23.06.17 15:38
В Уфе с владельца бистро взыскали расходы на выдворение сотрудника-нелегала
23.06.17 15:29
В Башкирии осуждена группа похитителей дизтоплива
23.06.17 15:23
В Башкирии ребёнок получил удар током, играя на крыше гаража
23.06.17 15:13
Уфимца оштрафовали за привлечение к служению африканцев
23.06.17 15:06
По пятёрке на брата. Двое жителей Башкирии осуждены за похищение человека
23.06.17 14:56
В Уфе директора и фирму оштрафовали на 250 тысяч за труд мигрантов
23.06.17 14:47
Уфимец предстанет перед судом за хранение и сбыт оружия
23.06.17 14:43
В Башкирии контрафактная продукция в магазине довела сотрудницу до условного срока
23.06.17 14:28
Заявка Башкирии на "Апимондию" зарегестрирована
23.06.17 14:11
В Башкирии со станции Иглино срочно эвакуировали пассажиров
23.06.17 14:10
В Зианчуринском районе злостная алиментщица испугалась исправительных работ
23.06.17 14:08
В Уфе в озере Теплое обнаружили труп мужчины
23.06.17 14:06
Infinity отзывает более 8 тысяч автомобилей
23.06.17 14:04
В Уфе 26 июня маршруты автотранспорта частично изменят
23.06.17 13:09
В Башкирии с 1 июля подорожает тепло
23.06.17 12:47
В Уфе упавшие деревья повредили четыре автомобиля и электролинию
23.06.17 12:35
На севере Уфы отключат холодную воду
23.06.17 12:34
Дачное товарищество заставили снести незаконные постройки на Павловском водохранилище
23.06.17 11:42
В уфимском амфитеатре пройдет Ураза-байрам
23.06.17 11:29
В Уфе чемпионат по велоспорту перенесен на 26 июня
23.06.17 11:27
Уфимское Ущелье осталось без света
23.06.17 11:20
В Башкирии водителю «КамАЗа», сбившего двух школьниц, ужесточили приговор
23.06.17 10:37
Для детей с ограниченным здоровьем в Уфе пройдут специальные кинопоказы
23.06.17 01:47
В Уфе состоялся концерт мастеров искусств Кыргызстана
23.06.17 01:27
Из Уфы могут открыть прямые авиарейсы на Иссык-Куль
23.06.17 01:26
Алмазбек Атамбаев: Видно, что в Уфе живут трудолюбивые люди
22.06.17 17:27
Детским играм в Уфе - быть!
22.06.17 17:21
В Уфе отметили День памяти и скорби
22.06.17 17:05
В Башкирии разбился 24-летний мотоциклист
22.06.17 17:04
Сибайские марафонцы отправились в Аркаим
22.06.17 16:21
В Уфу прибыл президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
22.06.17 16:03
В Уфе на время соревнований по велоспорту закроют улицу Комарова
22.06.17 16:00
В Уфе на детской площадке пострадал ребёнок
22.06.17 15:52
Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту
22.06.17 15:31
В Октябрьском отца ребёнка-инвалида отдали под суд
22.06.17 14:40
В Учалах полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже
22.06.17 14:05
В Башкирии блокируют сайты, описывающие взлом электросчётчиков
22.06.17 13:37
В Башкирии проходят «Инженерные каникулы»
22.06.17 13:22
В Башкирии повысился прожиточный минимум
22.06.17 12:39
Subaru отзывает в России более 24 тысяч автомобилей
22.06.17 12:36
В Уфе за попытку мошенничества осудили бывшего полицейского
22.06.17 12:30
Верховный суд Республики Башкортостан отклонил апелляцию распространителя наркотиков
22.06.17 12:15
В Башкирии инвестпроектам уменьшили налог на прибыль
22.06.17 12:14
В Аургазинском районе агрофирма задолжала рабочим 1,4 миллиона рублей зарплаты
22.06.17 12:09
В Уфе компании выписали штраф в 20 миллионов за попытку подкупа
22.06.17 12:03
В Уфе девушка застряла в пожарном проходе
22.06.17 11:55
В Бураевском районе госпитализирован водитель «Гранты», совершивший ДТП
22.06.17 11:33
Башкортостан получил высокий рейтинг по российской национальной шкале
22.06.17 11:26
Доходы бюджета Башкирии растут быстрее расходов
22.06.17 11:12
В Башкирии создадут Республиканский центр поддержки экспорта
22.06.17 10:23
В мелеузовской центральной райбольнице нарушали права детей – инвалидов
21.06.17 23:27
В Уфе состоялся премьерный показ спектакля "Искатели жемчуга"
21.06.17 17:49
В Октябрьском жителя Узбекистана за покушение на убийство приговорили к 13 годам колонии строгого режима
21.06.17 17:48
МЧС России поощрило туймазинца
21.06.17 17:47
Жителя Октябрьского оштрафовали за экстремистскую аудиозапись
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