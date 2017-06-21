Заявка Башкирии на "Апимондию" зарегестрирована

Исполком Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» зарегистрировал заявку России на проведение 47 Международного конгресса организации и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году.

Российский национальный союз пчеловодов получил официальное письмо по этому поводу, сообщили в пресс-службе АНО "Офис-группа" Как известно, местом проведения форума предлагается Республика Башкортостан. Наша заявка будет презентована на Генеральной Ассамблее Апимондии, которая пройдет в начале октября в Стамбуле. Там же путем голосования и определится страна – победитель. За кандидатов будут голосовать пчеловодческие объединения 84 стран мира. Презентация будет заочно знакомить их с нашей страной и республикой, отмечают в «Офис-группе».

— Мы должны убедить членов Апимондии, что спустя 50 лет после проведения 23 конгресса Апимондии в Москве в 1971 году, это значимое для пчеловодов всего мира событие должно состояться в медовом сердце России – Республике Башкортостан, – заявил министр РБ Руслан Мирсаяпов.

Кроме России на право принять конгресс и выставку, борются Дания, Сербия и Словения.