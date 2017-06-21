В Башкирии со станции Иглино срочно эвакуировали пассажиров

Причиной стал подозрительный пакет.

Сотрудники линейной полиции обнаружили на станции Иглино пакет с предметом, «похожим на снаряд». На место прибыли все экстренные службы, здание оцепили, пассажиров эвакуировали.

Как сообщают в Росгвардии РБ, предположения подтвердились, в пакете была снарядная гильза, в ней находилось шесть килограммов баллистического пороха. Это вещество является взрывоопасным, но с соблюдением мер безопасности его можно его транспортировать, - уточняют специалисты.

Владелец пакета установлен, предположительно снаряд он нашел вблизи бывших военных складов возле д. Урман.

Напомним, что в 2011 г. на этих складах взорвались боеприпасы, которые разметало по округе. Местные жители неоднократно находили их в окрестностях Урмана, некоторые даже хранили у себя.