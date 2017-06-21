В Зианчуринском районе злостная алиментщица испугалась исправительных работ

Узнав, что ей вполне реально грозит такое наказание, женщина сразу же трудоустроилась.

Женщину лишили родительских прав, двое ее детей находятся в интернате, алименты мамаша им не платила. Приставы перепробовали весь комплекс мер, чтобы заставить ее погасить алиментные долги, но результата это не дало.

Тогда на женщину завели уголовное дело, суд приговорил ее к пяти месяцам исправительных работ. Только после этого нерадивая мать сразу же трудоустроилась, а пристав направил по месту работы постановление о взыскании алиментов, сообщает республиканское УФССП.