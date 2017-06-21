В Уфе в озере Теплое обнаружили труп мужчины

Рядом нашли рыболовные снасти.

В Уфе в озере Теплое нашли труп мужчины. Прохожие обнаружили его у самого берега неподалеку от дома № 17 по набережной Моторостроителей, рядом лежали рыболовные снасти.

На вид покойному 45-50 лет, предположительно, он здесь рыбачил.

Причины и обстоятельства смерти выясняют, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба республиканского следкома.