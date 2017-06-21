В Уфе 26 июня маршруты автотранспорта частично изменят

Этот связано с тем, что в городе пройдет чемпионат России по велоспорту.

В Уфе 26 июня состоится чемпионат России по велоспорту на шоссе среди молодежи. Гонка пройдет по маршруту: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

В связи с этим с 9.00 до 17.00 здесь будет закрыто движение автотранспорта. Также частично изменят маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Троллейбус № 1 будет ходить от монумента Дружбы до ост. «Бульвар Славы».

Троллейбусный маршрут № 2 закроют.

Троллейбус № 4 пойдет по ул. Первомайской до ост. «Детская библиотека», затем по ул. Ульяновых - ул. Кольцевой и далее по маршруту.

Троллейбус № 8 будет ходить по маршруту: ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул. Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая.

Троллейбус № 13 - по пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. Адм. Макарова – до ост. «Троллейбусное депо №1».

Троллейбус № 15 – по ул. Кольцевой – ул. Ульяновых – ул. Первомайской – далее по маршруту.

Троллейбус № 22 – от центра города до ост. «Бульвар Славы».

Автобусы будут объезжать участок гонки согласно прилагаемой схеме.