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23.06.17 | 14:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе 26 июня маршруты автотранспорта частично изменят
Этот связано с тем, что в городе пройдет чемпионат России по велоспорту.
В Уфе 26 июня состоится чемпионат России по велоспорту на шоссе среди молодежи. Гонка пройдет по маршруту: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».
В связи с этим с 9.00 до 17.00 здесь будет закрыто движение автотранспорта. Также частично изменят маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Троллейбус № 1 будет ходить от монумента Дружбы до ост. «Бульвар Славы».
Троллейбусный маршрут № 2 закроют.
Троллейбус № 4 пойдет по ул. Первомайской до ост. «Детская библиотека», затем по ул. Ульяновых - ул. Кольцевой и далее по маршруту.
Троллейбус № 8 будет ходить по маршруту: ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул. Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая.
Троллейбус № 13 - по пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. Адм. Макарова – до ост. «Троллейбусное депо №1».
Троллейбус № 15 – по ул. Кольцевой – ул. Ульяновых – ул. Первомайской – далее по маршруту.
Троллейбус № 22 – от центра города до ост. «Бульвар Славы».
Автобусы будут объезжать участок гонки согласно прилагаемой схеме.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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