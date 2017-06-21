Infinity отзывает более 8 тысяч автомобилей

Добровольному отзыву подлежат модели F35/FX45 и М35/М45, произведенные с апреля 2006 по март 2010 года, сообщает Росстандарт.

Причиной является неисправность газогенератора подушки безопасности пассажира. У моделей F35/FX45 будет заменена сама подушка, у других – ее газогенератор.

Владельцев проинформирует официальный представитель компании. Самостоятельно можно сверить VIN-код машины по списку, размещенному на сайте источника.