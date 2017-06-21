В Уфе упавшие деревья повредили четыре автомобиля и электролинию

Последствия разбушевавшейся вчера непогоды устраняют коммунальные службы города, сообщили в Службе спасения 112 Уфы.

В Калининском, Ленинском и Орджоникидзевском районах упавшими деревьями повреждены четыре автомобиля. В Нижегородке дерево упало на электропровода, однако кабельную линию не повредило.





Служба спасения призвала водителей не парковать машины под деревьями, особенно во дворах.