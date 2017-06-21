Дачное товарищество заставили снести незаконные постройки на Павловском водохранилище

Снести постройки на берегу Павловского водохранилища обязал дачное товарищество «Паракс» Караидельский межрайонный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, члены товарищества без разрешительных документов возвели на акватории бетонированный пирс, а в водоохранной зоне - деревянный дом, террасу, юрту и дебаркадер.

Поскольку закон запрещает размещение подобных объектов на расстоянии ближе20 метровот водоема, прокурор района в судебном порядке потребовал демонтировать строения. Председатель оштрафован на 40 тыс. рублей за самовольное занятие водного объекта общего пользования.