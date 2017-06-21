|
|
НОВОСТИ
22.06.17 15:52
Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту
21.06.17 17:49
В Октябрьском жителя Узбекистана за покушение на убийство приговорили к 13 годам колонии строгого режима
|
22.06.17 | 17:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Детским играм в Уфе - быть!
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о подготовке и проведении в Уфе 53-х Летних международных детских игр 2019 года.
Игры пройдут в столице Башкортостана в июне-июле 2019 года. Уже известен и состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.
Правительству республики совместно с оргкомитетом поручено до 1 декабря 2017 года разработать и утвердить план мероприятий и смету расходов, а также определить источники финансирования затрат.
Справка
Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам.
Ранее Уфа принимала VI Зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта.
Столица Башкортостана станет единственным городом в мире за всю историю Международных детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58