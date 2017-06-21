Детским играм в Уфе - быть!

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о подготовке и проведении в Уфе 53-х Летних международных детских игр 2019 года.

Игры пройдут в столице Башкортостана в июне-июле 2019 года. Уже известен и состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.

Правительству республики совместно с оргкомитетом поручено до 1 декабря 2017 года разработать и утвердить план мероприятий и смету расходов, а также определить источники финансирования затрат.

Справка





Летние международные детские игры 2019 года будут включать в себя соревнования по десяти дисциплинам.

Ранее Уфа принимала VI Зимние международные детские игры 2013 года. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 60 городов 20 стран мира. Спортсмены разыграли около 170 медалей по семи видам спорта.

Столица Башкортостана станет единственным городом в мире за всю историю Международных детских игр, который принял как зимние, так и летние соревнования.