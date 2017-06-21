Сибайские марафонцы отправились в Аркаим

Супер-забег с дистанцией более 80 км по маршруту Сибай – Кизил – Аркаим приурочен ко Дню памяти и скорби.

В пять утра марафонцы возложили цветы к «Вечному огню» в парке имени 30-летия Победы в Великой Отечественной войне и стартовали. Первые двадцать километров – и марафонцев встречали кизильцы. Марафонцы уже пересекли реку Урал, которая разделяет Европу и Азию, село Обручевка и поселок Измайловский. Оны выходят на маршрут до древнего поселения Аркаим, куда намерены прибыть примерно к семи вечера. По пути следования марафонцы возлагают венки и цветы у памятников погибшим в войне.

Как рассказали организаторы марафона, своей акцией они хотят напомнить об угрозе возникновения новых войн, которые приводят к разрушению и человеческому страданию. Финишная точка – Аркаим – выбрана неслучайно. По одной из версий, именно сюда стремился Гитлер, готовясь к мировому господству и уверенный, что именно здесь будет столица будущей империи. Он планировал установить на самой высокой горе статую в свою честь. Марафонцы хотят наглядно показать, что это ему не удалось, и самим поднять флаг страны, победившей фашизм. Кроме того, в этот день, по традиции, в Аркаиме соберется большое количество людей для встречи Дня летнего солнцестояния.