В Уфу прибыл президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев

В Башкортостан с официальным визитом прибыл президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев. Руководителя государства сопровождает супруга Раиса Атамбаева. В аэропорту Уфы их встретили глава региона Рустэм Хамитов вместе с супругой Гульшат Хамитовой и председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачёв.

В ходе визита состоится встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе главы республики.

Также в Уфе ГКЗ «Башкортостан» в рамках Дней культуры Кыргызстана в России состоится концерт мастеров искусств Киргизской Республики. Дни культуры и науки Башкортостана в Киргизской Республике состоялись в 2015 году.

Справка

В общем объёме республиканского товарооборота со странами СНГ Киргизская Республика занимает пятое место. Объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Кыргызстаном в 2016 году составил 30,7 млн долларов.

Среди экспортируемой из Башкортостана продукции – нефтепродукты, а также стальная проволока, каустическая и кальцинированная сода, гербициды, удобрения, пластмассовые изделия, клеёная фанера, ДВП и ДСП. Основными позициями импорта являются электролампы, изделия из алюминия и меди.

На территории Башкирии пять предприятий с участием киргизского капитала, занятых в сфере торговли и деятельности в области права.

Между ведущими вузами Башкортостана и Кыргызстана действуют свыше 30 договоров о сотрудничестве. В 2016 -2017 учебном году в университетах республики обучались 60 киргизских студентов.

С 2006 года в республике функционирует киргизский национальный центр «Ала-Тоо».