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22.06.17 | 16:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфу прибыл президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев
В Башкортостан с официальным визитом прибыл президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев. Руководителя государства сопровождает супруга Раиса Атамбаева. В аэропорту Уфы их встретили глава региона Рустэм Хамитов вместе с супругой Гульшат Хамитовой и председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачёв.
В ходе визита состоится встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе главы республики.
Также в Уфе ГКЗ «Башкортостан» в рамках Дней культуры Кыргызстана в России состоится концерт мастеров искусств Киргизской Республики. Дни культуры и науки Башкортостана в Киргизской Республике состоялись в 2015 году.
Справка
В общем объёме республиканского товарооборота со странами СНГ Киргизская Республика занимает пятое место. Объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Кыргызстаном в 2016 году составил 30,7 млн долларов.
Среди экспортируемой из Башкортостана продукции – нефтепродукты, а также стальная проволока, каустическая и кальцинированная сода, гербициды, удобрения, пластмассовые изделия, клеёная фанера, ДВП и ДСП. Основными позициями импорта являются электролампы, изделия из алюминия и меди.
На территории Башкирии пять предприятий с участием киргизского капитала, занятых в сфере торговли и деятельности в области права.
Между ведущими вузами Башкортостана и Кыргызстана действуют свыше 30 договоров о сотрудничестве. В 2016 -2017 учебном году в университетах республики обучались 60 киргизских студентов.
С 2006 года в республике функционирует киргизский национальный центр «Ала-Тоо».
Автор: Гузель НАБИЕВА
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