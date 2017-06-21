В Уфе на время соревнований по велоспорту закроют улицу Комарова

Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Уфе с 24 июня по 21 июля, сообщает пресс-служба администрации столицы.

На время проведения заездов движение по маршруту велогонки будет перекрыто. 24 июня ограничивается движение по улице Комарова в двух направлениях от парка Победы до СОК «Биатлон», 26 и 30 июня – от СОК «Биатлон» до стадиона «Нефтяник».

2 и 9 июля будет закрыт проезд от парка Победы до СОК «Биатлон», 21 июля – от СОК «Биатлон» до стадиона «Нефтяник».

Во все дни соревнований движение транспорта ограничивается с 9.00 до 17.00.