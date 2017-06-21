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22.06.17 | 14:40 НОВОСТИ | Архив новостей
В Учалах полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже
В отдел МВД России по Учалинскому району с заявлением о краже домашнего имущества обратилась 44-летняя жительница города.
Женщина рассказала, что выпивала со знакомым на природе. Затем уснула на пляже, а когда проснулась, увидела, что осталась на берегу одна. Вернувшись домой, горожанка обнаружила, что из квартиры пропала швейная машинка, а также оверлок и утюг.
Подозрение полицейских в первую очередь пало на того самого приятеля, с которым потерпевшая познакомилась меньше недели назад. 33-летнего ранее судимого неработающего жителя района задержали сотрудники уголовного розыска. Он признался в содеянном.
По предварительным данным, заявительница познакомилась с ним на улице и сразу пригласила в гости. Мужчина гостил у нее два дня, а затем ушел. Накануне кражи женщина получила остатки зарплаты и решила отметить это событие. Она вновь пригласила недавнего знакомого и они устроили в ее квартире застолье, которое продолжили на пляже. Заметив, что его дама сердца крепко уснула, тот забрал у нее ключи от жилища, и вернулся в гостеприимный дом. Оттуда он вынес бытовую технику и продал ее случайным покупателям. Деньги потратил на алкоголь.
По факту кражи возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба рспубликанского МВД.
Автор: Аниса ЯНБАЕВА
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