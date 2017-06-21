В Башкирии блокируют сайты, описывающие взлом электросчётчиков

Прокуратура Уфимского района выявила 20 ресурсов, посвященных методам хищения электроэнергии, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Сайты содержали информацию о способах остановки электросчетчиков. Так как подобная практика запрещена законодательно, а хищение энергоресурсов преследуется по закону, прокуратура направила в суд заявления об ограничении доступа к информации.

Суд признал сведения сайтов запрещенными, в связи с чем они будут заблокированы Роскомнадзором.