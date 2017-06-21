В Башкирии проходят «Инженерные каникулы»

В детском оздоровительном лагере «Зарница» завершились первая республиканская смена «Технокемп» и профильная смена по детскому техническому творчеству «Мы - сами».

Тридцать семь детей из разных уголков Башкирии - победители различных олимпиад, конкурсов — не только отдохнули, но и приняли участие в грантовом проекте в рамках прогрммы «Лифт в будущее».





Педагоги работали с ребятами по методу кейсов - это сравнительно новый обучающий метод, суть которого в том, что на основе фактов из реальной жизни выявляется проблема, а юными изобретателями предлагаются идеи, направленные на ее решение.





В течение десяти дней дети работали над заданиями, а итогом стали разработанные ребятами проекты моделей экранопланов, тарантасы, роботы «мойщик пола», мультивибраторы на макетной плате и созданный тут же в лагере видеорепортаж.

Автор: Дилара ИСЛАМОВА, методист республиканского детского технопарка