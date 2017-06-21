В Уфе состоялся премьерный показ спектакля "Искатели жемчуга"

21.06.17 Сегодня – День кинолога

21.06.17 Сегодня – Международный день скейтбординга

21.06.17 Сегодня – Международный день йоги

21.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

21.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

21.06.17 В Башкирии отменили противопожарный режим

21.06.17 Суд окончательно запретил эксплуатацию здания уфимского госцирка

21.06.17 В Уфе тысячи музыкантов одновременно сыграют песню Шевчука

21.06.17 Жилой комплекс «Миловский парк» в Уфимском районе достроят за счет нового инвестора

21.06.17 В фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» вошли кадры из Уфы

21.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

21.06.17 Средний заработок уфимских школьников летом составит около 1 тысячи рублей

21.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

21.06.17 В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля

21.06.17 В Иглинском районе стартует Чемпионат по туризму среди людей с инвалидностью

21.06.17 В День памяти и скорби в Уфе пройдет патриотическая акция «Помним…»

21.06.17 Ушла из жизни легенда башкирского телевидения Расима Каримова

21.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

21.06.17 Прожиточный минимум в Башкирии увеличился на 300 рублей

21.06.17 В Башкирии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов