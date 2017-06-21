Уфимцу дали восемь лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 33-летнего Алексея Падукова.

В марте мужчина оставил в тайниках на территории города пять пакетиков с наркотиками. После этого его задержали полицейские и обнаружили при нем еще десять пакетиков с дозами, которые предназначались для последующего сбыта.

За «покушение на незаконный сбыт наркотических веществ» суд приговорил горожанина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.