В Учалинском районе вынесен приговор по факту оскорбления сотрудника полиции

Мировой судья вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным за оскорбление представителя власти.

В феврале учалинец появился пьяным в общественном месте и был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Когда работники правоохранительных органов доставили нарушителя в отдел полиции для медицинского освидетельствования и составления протокола, он в присутствии посторонних оскорбил полицейского и выразился в его адрес нецензурной бранью.



Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.