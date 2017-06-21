|
|
НОВОСТИ
|
21.06.17 | 15:02 НОВОСТИ | Архив новостей
Проект уфимской школы телевидения «Телешко» победил на всероссийском фестивале
По результатам голосования жюри он признан лучшей работой в самой многочисленной номинации «Хочу все знать» на XII фестивале детского телевидения «Включайся», сообщили сотрудники «Телешко».
Суть пилотного выпуска межрегионального проекта «Крупно повезло» в том, что юные телевизионщики из трёх городов: Уфы, Курска и Иркутска с помощью коптера подлетают к главным достопримечательностям своих городов и рассматривают их на суперкрупном плане.
По словам директора «Телешко» Рустема Аднабаева один из членов жюри Антон Михалев отметил, что впервые сталкивается с необычным применением летающих камер.
Кроме того, победителем в номинациях «Герои моей страны!» и «Хочу все знать» признан детско-юношеский телеканал «Тамыр» с проектами «Истории в граффити» и «Кумысный путь».
На фестивале участники посетили московские телеканалы, побывали на съёмках проекта «Вечерний Ургант» и ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Младшие школьники приняли участие в съёмках программы «БУМ» для канала «Карусель».
К слову, из почти 400 конкурсных работ в семи номинациях два состава жюри — профессиональное и детское — выбрали победителей среди почти 200 компаний из разных республик и городов России, а также из Беларуси, Эстонии, Украины.
Автор: Елена ШАРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58