В Башкирии уменьшились сроки получения разрешений на строительство

По результатам национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны, среднее время получения разрешения на строительство по республике сегодня составляет 104 дня, среднее количество процедур по выдаче разрешений на строительство снизилось до 10 процедур, сообщает пресс-служба Госкомстроя Башкортостана.

Улучшение показателей предпринимательского климата в сфере строительства достигли благодаря сокращению сроков проведения госэкспертизы с 60 дней до 45 дней; разработанным регламентам предоставления муниципальных услуг; проведенным совещаниям с ресурсоснабжающими организациями по вопросу сокращения сроков предоставления техусловий на подключение к сетям и заключения договоров о подключении к инженерным сетям.

Все эти мероприятия направлены на создание для застройщиков более понятных и прозрачных правил игры в строительной отрасли, снижения коррупционных рисков, поясняет пресс-служба Госкомстроя.