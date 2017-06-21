В Уфе перед судом предстанет лже-юрист, которого обвиняют в мошенничестве

Вину он не признал, сообщив, что «после болезни потерял память».

В 2012 году 38-летний мужчина узнал от знакомого, что некоего уфимца осудили к 17 годам тюрьмы за убийство, и, отрекомендовавшись юристом, пообещал матери осужденного «помочь» в освобождении сына. Женщину «юрист» заверил, что «проблем не будет», поскольку у него есть связи в московских юридических кругах.

Свои «услуги» «правовед» оценил в 700 тысяч рублей, которые женщина перевела ему на банковский счет.

Кроме того, лжеюрист обманул своего знакомого, пообещав тому продать за 1,1 млн рублей земельный участок площадью 18 соток в Московской области. Получив от доверчивого приятеля свыше 800 тыс. рублей, «юрист» своих обязательств не выполнил.

Вину мужчина не признал, пояснив, что «потерял память после перенесенного заболевания».

Уголовное дело направили в суд, сообщает республиканская прокуратура.