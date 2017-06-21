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21.06.17 | 12:41 НОВОСТИ | Архив новостей
Муниципалитеты республики ранжировали по предпринимательскому климату
Башкортостан два года подряд существенно улучшает позиции по показателям национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, сообщает госкомтуризм РБ . По итогам 2015 года республика сделала скачок с 40-го на 20-е место, а по итогам прошлого — заняла уже 13-е место.
В опросах госкомитета приняли участие 1522 респондента – представителя малого бизнеса. Согласно им повысилась удовлетворенность бизнеса: выдачей разрешений на строительство; качеством информации по вопросам поддержки малого предпринимательства на официальных сайтах администраций; эффективностью работы общественных организаций, представляющих интересы малого и среднего предпринимательства и некоторыми другими. По мнению бизнеса, сократилось и количество проверок в отношении одного предпринимателя, улучшилось «бизнес-ожидание в отношении экономической активности».
По итогам проведенного мониторинга предпринимательского климата за 2016 год: в первую группу – «группу лидеров» по уровню предпринимательского климата не вошло ни одно муниципальное образование; во вторую группу – «группу с комфортными условиями для бизнеса» вошли три муниципалитета — Кумертау, Октябрьский и Белебеевский район; в третью (среднюю группу) вошли 50 муниципалитетов, среди которых с лучшими значениями – города Салават, Нефтекамск, Уфа, Мелеузовский, Давлекановский, Благовещенский, Гафурийский, Татышлинский, Абзелиловский районы; в четвертую (предпоследнюю группу) вошли все оставшиеся 10 муниципальных образований РБ; в пятой (худшей группе) нет ни одного муниципалитета.
По итогам двух последних лет, стабильно лучшими становятся: в группе «городские округа» – города Кумертау и Октябрьский, а также Нефтекамск и Уфа; в группе «муниципальные районы с административным центром-город» – Белебеевский, Мелеузовский, Благовещенский районы; в группе «сельские муниципальные районы» — Абзелиловский и Нуримановский районы.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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