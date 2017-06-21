В Башкирии грабитель заехал по лицу продавщицы кирпичом

Добычей отморозка стали блок сигарет и пара бутылок лимонада.

Вчера в селе Тавтиманово Иглинского района 42-летний ранее судимый местный житель зашел в продуктовый магазин и бросил кирпич в лицо продавщице. После этого он схватил блок сигарет и две бутылки лимонада и скрылся.

Женщина получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

Злоумышленника в скором времени задержали и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.