Ирек Ялалов: "В Уфе загородные лагеря остались в советском времени"

Разработать муниципальную программу развития загородных детских лагерей поручил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Надо оценить состояние имеющейся базы и сформировать предложения по ее обновлению для рассмотрения на республиканском уровне, отметил сити-менеджер.





Пока же, по словам И. Ялалова, "нормально выглядит один лагерь, и то муниципальный. Остальные остались в советском времени. В 21 веке дети не должны отдыхать в таких лагерях. В туалет куда ходим, в кусты? Если там еще и питание такое же, то это лагеря для выживания".





Как сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова, летом организованно отдохнут более 113 тыс. столичных школьников. Действуют 129 центров с дневным пребыванием детей, около 7 тысяч школьников отдохнут в санаториях, такое же количество детей - в профильных лагерях. Кроме того, 28 тысяч ребят примут участие в сплавах, походах, палаточных лагерях.