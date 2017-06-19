В Уфе пассажирка получила травму головы в резко остановившейся маршрутке

Происшествие случилось около восьми часов вечера 19 июня, сообщает городская госавтоинспекция.

На улице Заки Валиди 25-летний водитель микроавтобуса «Ивеко», следуя по маршруту № 171, резко затормозил напротив остановки «Училище искусств». К этому не была готова 16-летняя пассажирка автобуса – девушка упала и получила травму головы.

Ранее в тот же день на улице Мушникова 34-летняя женщина, управляя «Тойотой Вилл», врезалась в ПАЗ. Медпомощь потребовалась 12-летенму и 34-летней пассажирке легковушки. Виновница ДТП госпитализирована с различными травмами.