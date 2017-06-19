Жители Башкирии могут оценить работу Росреестра

Жители республики могут оценить качество услуг Росреестра на интернет-портале «Ваш контроль», сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы оставить свое мнение, нужно зарегистрироваться на сайте www.vashkontrol.ru (или войти с помощью вашего аккаунта на сайте gosuslugi.ru) и оценить в баллах качество оказанной услуги. Граждане также могут ответить на вопросы короткой анкеты или оставить подробный отзыв. Комментарий можно сопроводить фото или видео. Доступна информация и об оценках, выставленных другими получателями услуг.

«Ваш контроль» - это независимая система мониторинга качества государственных услуг, которая позволяет оценить работу госорганов на основании мнения граждан. В дальнейшем определяется эффективность их работы и позиция в рейтинге.