Nissan отзывает в России 6 944 модели Murano Z51

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Под добровольный отзыв попадают автомобили, произведенные с июня 2013 по ноябрь 2016 года, сообщает Росстандарт.
На данных моделях в рулевом усилителе может повредиться патрубок и начать течь рабочая жидкость. Это в свою очередь может привести к тому, что крутить руль станет тяжелее, а в наихудшем случае – произойдет возгорание при контакте жидкости с горячими деталями в моторном отсеке.
Самостоятельно можно определить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверив VIN-код по списку, размещенному на сайте источника. Кроме того, владельцев оповестят уполномоченные представители изготовители.
В дилерских центрах бесплатно заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя.
Автор: Марат САТТАРОВ
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