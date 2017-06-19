Nissan отзывает в России 6 944 модели Murano Z51

Под добровольный отзыв попадают автомобили, произведенные с июня 2013 по ноябрь 2016 года, сообщает Росстандарт.

На данных моделях в рулевом усилителе может повредиться патрубок и начать течь рабочая жидкость. Это в свою очередь может привести к тому, что крутить руль станет тяжелее, а в наихудшем случае – произойдет возгорание при контакте жидкости с горячими деталями в моторном отсеке.

Самостоятельно можно определить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверив VIN-код по списку, размещенному на сайте источника. Кроме того, владельцев оповестят уполномоченные представители изготовители.

В дилерских центрах бесплатно заменят патрубок высокого давления рулевого усилителя.