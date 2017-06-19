Угонщика задержали, тот сообщил, что не знает, зачем он это сделал.

В Белокатайском районе с фермы угнали трактор МТЗ-80. Полиция нашла его уже через час. Поврежденный МТЗ лежал в овраге, а за рулем находился 18 -летний местный житель, который был изрядно пьян.

В содеянном тот признался. На угонщика завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.