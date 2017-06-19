Юные спортсмены из Уфы отправятся на Международные детские игры в Литву

Тринадцать спортсменов из Уфы примут участие в летних Международных детских играх в литовском Каунасе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В соревнованиях, которые пройдут с 4 по 9 июля, примут участие представители ста городов всего мира. Уфимские школьники поборются за победу в легкой атлетике, дзюдо и баскетболе 3х3.





Всего в программе соревнований восемь видов спорта. Помимо названных, это парусный спорт, плавание, настольный теннис, пляжный волейбол и футбол.





Напомним, что в 2019 году летние Международные детские игры примет Уфа.