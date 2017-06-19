|
|
НОВОСТИ
19.06.17 13:29
В Белорецке бывшая сотрудница Федеральной кадастровой палаты осуждена за мошенничество
|
19.06.17 | 16:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России
По итогам Всероссийского конкурса врачей, которые были подведены в преддверии профессионального праздника медработников, в число лауреатов вошли четыре врача из Башкортостана, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Первого места и звания «Лучший офтальмолог» России удостоен заведующий детским микрохирургическим отделением, врач-офтальмолог Уфимского НИИ глазных болезней АН РБ Ильдар Зайдуллин.
В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» третье место занял главный врач Исянгуловской ЦРБ Азат Байгильдин.
В номинации «Лучший инфекционист» также на третьем месте - Эльвира Гуменная – заведующий консультативно-диагностическим отделением, врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1.
Кстати
Всего комиссией рассмотрено 653 конкурсных работ врачей. По итогам конкурса в 29 номинациях определена тройка лучших специалистов.
Автор: Гузель НАБИЕВА
|
AHOHC
AHOHC
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52