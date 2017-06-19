Сформирован новый состав ЦИК Башкирии

Глава региона Рустэм Хамитов назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии РБ. Таким образом, формирование ЦИК Башкирии завершено.

В новый состав комиссии вошли действующий председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев (предложен ЦИК России), Марат Гадилов (предложен райсоветом Кушнаренковского района), Ляйсан Гарипова (предложена ЛДПР), Ильдар Каримов (предложен райсоветом Благовещенского района), Геннадий Шабаев (предложен партией «Патриоты России»), Руслан Ямалетдинов (предложен партией «Единая Россия»).

Шесть членов Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса определили и депутаты Госсобрания. Рейтинговое голосование состоялось на пленарном заседании. По его итогам членами регионального Центризбиркома избраны генеральный директор «Газ Охрана Сервис» Рустем Бикметов (предложен Центризбиркомом РБ), секретарь ЦИК РБ Марина Долматова (предложена Центризбиркомом России), член совета Башкирской специализированной коллегии адвокатов Игорь Ермолаев (предложен партией «Справедливая Россия»), заведующий отделом аппарата Федерации профсоюзов РБ Тагир Закиров (предложен партией «Союз труда»), ведущий юрисконсульт филиала «Системного оператора единой энергетической системы» Вадим Садыков (предложен КПРФ), адвокат коллегии адвокатов «АртЛекс» Елена Суфиянова (предложена советом Учалинского района).

Напомним, что новый состав избирается в связи с истечением 26 июня срока полномочий Центральной избирательной комиссии. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава входят 12 членов с правом решающего голоса.

Половина из них назначается Госсобранием, другая половина — главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России. Центризбирком России ранее рекомендовал главе республики назначить членом региональной комиссии нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Госсобранию —секретаря комиссии действующего состава Марину Долматову.

Другие кандидаты избирались на основе предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании РБ, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ.