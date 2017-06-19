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19.06.17 | 15:40 НОВОСТИ | Архив новостей
Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства России по теннису
Его напарником был спортсмен из Краснодара.
В Москве прошло первенство России по теннису среди спортсменов до 19 лет. Теннисист из нашей республики Ильгиз Валиев стал победителем в парном разряде. Его напарником был Игорь Тимошенко из Краснодара. На пути к победе «золотой дуэт» одержал победу над представителями Москвы, Тольятти, Московской области и Сочи.
Также Ильгиз выступил в турнире смешанных пар, где завоевал «серебро». В этом ему помогла Софья Голубовская из Сочи, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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